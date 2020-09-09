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PES

PES 2021: Every single Club, National Team, Stadium and League

With the new game arriving soon, we’ve gathered a full list of the teams you can get your hands on this year.

by Mark Pangalos Sep 9, 2020
aubameyang pes 2021 1

With PES 2021 just around the corner, we’ve gathered the complete list of every single club, national team and stadium featuring on the new game.

Contents hide
1 Partnered Clubs
2 Club Teams
2.1 English League
2.2 English 2nd Division
2.3 Spanish League
2.4 Spanish 2nd Division
2.5 Italian Serie A TIM
2.6 Italian Serie BKT
2.7 French Ligue 1 Uber Eats
2.8 French Ligue 2 BKT
2.9 Portuguese Liga NOS
2.10 Turkish Süper Lig
2.11 Tinkoff Russian Premier Liga
2.12 Dutch Eredivisie
2.13 Belgian Jupiler Pro League
2.14 Danish 3F Superliga
2.15 Scottish Premiership
2.16 Swiss Raiffeisen Super League
2.17 Brazilian BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020
2.18 Brazilian BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020
2.19 Argentine Liga Profesional de Fútbol
2.20 Chilean Campeonato PlanVital
2.21 Colombian Liga BetPlay DIMAYOR
2.22 Chinese CFA Super League
2.23 TOYOTA Thai League
2.24 Asian AFC Champions League
2.25 Other European Teams
2.26 Other Latin American Teams
3 National Teams
3.1 Europe
3.2 Africa
3.3 North & Central America
3.4 South America
3.5 Asia-Oceania
4 Stadium List

Partnered Clubs

  • FC Barcelona
  • FC Bayern Munchen
  • Manchester United
  • Arsenal
  • Juventus
  • Shalke 04
  • Roma
  • Celtic
  • Rangers
  • Zenit
  • Corinthians
  • Sao Paulo
pes 2021 season update
TAKE YOUR PICK! Which team will you fall in love with on PES 2021?
  • Flamengo
  • Vasco Da Gama
  • Atletico Mineiro
  • Universidad De Chile
  • Colo Colo
  • River Plate
  • Boca Juniors
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Universitario
  • Sport Boys

Club Teams

Here’s a list of all the clubs in PES 2021 – enjoy!

The clubs which are not fully licensed have an asterisk with a number next to their name, corresponding to the following:

*1 These teams will feature uniforms and emblems unique to PES. However, unless otherwise specified, all players on these teams are authentic.

*2 PES original teams.

*3 PES original team uniforms and players.

*4 Strips and other data are PES originals, but all players are real unless otherwise specified.

English League

  • ARSENAL
  • ASTON RB *1 (Aston Villa)
  • BRIGHTON WB *1 (Brighton & Hove Albion)
  • BURNLEY RB *1
  • CHELSEA B *1
  • CRYSTAL PALACE RB *1
  • EVERTON B *1
  • FULHAM W *1
  • LEEDS W *1 (Leeds United)
  • LEICESTER B *1

READ MORE: Everything you need to know about PES 2021

  • LIVERPOOL R *1
  • MANCHESTER B *1 (Manchester City)
  • MANCHESTER UNITED
  • NEWCASTLE WB *1
  • SHEFFIELD RB *1 (Sheffield United)
  • SOUTHAMPTON RW *1
  • TOTTENHAM WB *1
  • WEST BROMWICH WB *1 (West Bromwich Albion)
  • WEST HAM RB *1
  • WOLVERHAMPTON YB *1 (Wolverhampton Wanderers)

English 2nd Division

  • BARNSLEY R *1
  • BIRMINGHAM B *1
  • BLACKBURN BW *1 (Blackburn Rovers)
  • BOURNEMOUTH RB *1
  • BRENTFORD RW *1
  • BRISTOL R *1 (Bristol City)
  • CARDIFF B *1
  • COVENTRY B *1
  • DERBY WB *1 (Derby County)
  • HUDDERSFIELD BW *1
  • LUTON WO *1
  • MIDDLESBROUGH RW *1

READ MORE: Everything we know about the PES 2021 Season Update

  • MILLWALL BW *1
  • NORWICH YG *1
  • NOTTINGHAM RW *1 (Nottingham Forest)
  • PRESTON WB *1 (Preston North End)
  • QUEEN’S PARK BW *1 (QPR)
  • READING BW *1
  • ROTHERHAM RW *1
  • SHEFFIELD BW *1 (Sheffield Wednesday)
  • STOKE RW *1
  • SWANSEA W *1
  • WATFORD BY *1
  • WYCOMBE B *1 (Wycombe Wanderers)

Spanish League

  • BILBAO BR *1 (Athletic Bilbao)
  • EIBAR AR *1
  • FC BARCELONA
  • GETAFE A *1
  • GRANADA RB *1
  • LEGANÉS AB *1
  • LEVANTE RA *1
  • LLOBREGAT AB *1 (Espanyol)
  • MADRID CHAMARTIN B *1 (Real Madrid)
  • MADRID ROSAS RB *1 (Atletico Madrid)
  • MALLORCA RN *1 (RCD Mallorca)
  • PAMPLONA RA *1 (Osasuna)
  • SEVILLA NERVIÓN BR *1 (Sevilla)
  • SEVILLA TRIANA VB *1 (Real Betis)
  • VALENCIA BN *1
  • VALLADOLID MB *1 (Real Valladolid)
  • VASCO GIPUZKOA AB *1 (Real Sociedad)
  • VIGO AB *1 (Celta Vigo)
  • VILLARREAL A *1
  • ÁLAVA AB *1 (Deportivo Alaves)

Spanish 2nd Division

  • ALBACETE BN *1
  • ALCORCÓN AA *1
  • ALMERÍA RB *1
  • CÁDIZ AA *1
  • ELCHE BV *1
  • EXTREMADURA AR *1
  • FUENLABRADA A *1
  • GIJÓN RB *1 (Sporting Gijon)
  • GIRONA R *1
  • HUESCA RA *1
  • LA CORUÑA AB *1 (Deportivo La Coruna)

READ MORE: Manchester United PES 2021 ratings revealed here!

  • LAS PALMAS AA *1
  • LUGO RB *1
  • MIRANDA DE EBRO RN *1 (Mirandes)
  • MÁLAGA AB *1
  • NUMANCIA R *1
  • OVIEDO A *1 (Real Oviedo)
  • PONFERRADA AB *1
  • SANTANDER VB *1
  • TENERIFE AB *1
  • VALLECAS BR *1 (Rayo Vallecano)
  • ZARAGOZA BA *1 (Real Zaragoza)

Italian Serie A TIM

  • ATALANTA
  • BOLOGNA
  • BRESCIA BA *1 (Brescia)
  • CAGLIARI
  • FIORENTINA
  • GENOA
  • HELLAS VERONA
  • JUVENTUS
  • LAZIO
  • LECCE
pes 2021 roma serie a
ITALIAN GIANTS: How far can Zaniolo go on PES 2021 Master League
  • LOMBARDIA NA *1 (Inter Milan)
  • MILANO RN *1 (AC Milan)
  • NAPOLI
  • PARMA
  • ROMA
  • SAMPDORIA
  • SASSUOLO
  • SPAL
  • TORINO
  • UDINESE

Italian Serie BKT

  • ASCOLI
  • BENEVENTO
  • CHIEVO
  • CITTADELLA
  • COSENZA
  • CREMONESE
  • CROTONE
  • EMPOLI
  • FROSINONE
  • JUVE STABIA
  • LIVORNO
  • PERUGIA
  • PESCARA
  • PISA
  • PORDENONE
  • SALERNITANA
  • SPEZIA
  • TRAPANI
  • VENEZIA
  • VIRTUS ENTELLA

French Ligue 1 Uber Eats

  • ANGERS
  • BORDEAUX
  • BREST
  • DIJON
  • LILLE
  • LORIENT
  • METZ
  • MONACO
  • MONTPELLIER
  • NANTES

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  • NICE
  • NÎMES (Nîmes Olympique)
  • OLYMPIQUE LYONNAIS
  • OLYMPIQUE MARSEILLE
  • PSG
  • RC LENS
  • RENNES
  • SAINT-ÉTIENNE
  • STADE DE REIMS
  • STRASBOURG

French Ligue 2 BKT

  • AJACCIO
  • AMIENS
  • AUXERRE
  • CAEN
  • CHAMBLY
  • CHÂTEAUROUX
  • CLERMONT
  • DUNKERQUE
  • GRENOBLE FOOT 38
  • GUINGAMP
  • LE HAVRE
  • NANCY
  • NIORT
  • PARIS
  • PAU
  • RODEZ
  • SOCHAUX
  • TOULOUSE
  • TROYES
  • VALENCIENNES

Portuguese Liga NOS

  • BELENENSES
  • BENFICA
  • BOAVISTA
  • FAMALICÃO
  • FARENSE
  • GIL VICENTE
  • MADEIRA BP *1
  • MARÍTIMO
  • MOREIRENSE
  • PAÇOS DE FERREIRA
  • PORTIMONENSE
  • PORTO
  • RIO AVE
  • SANTA CLARA
  • SPORTING BRAGA
  • SPORTING CP
  • TONDELA
  • VITÓRIA GUIMARÃES

Turkish Süper Lig

  • ALANYASPOR
  • ANKARAGÜCÜ
  • ANTALYASPOR
  • BEŞİKTAŞ
  • DENİZLİSPOR
  • FENERBAHÇE
  • GALATASARAY
  • GAZİANTEP FK
  • GENÇLERBİRLİĞİ
pes 2021 season update
CHAMPIONS OF EUROPE: FC Bayern Munich officially exclusive to PES 2021
  • GÖZTEPE
  • KASIMPAŞA
  • KAYSERİSPOR
  • KONYASPOR
  • RİZESPOR
  • SİVASSPOR
  • TRABZONSPOR
  • YENİ MALATYASPOR
  • İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Tinkoff Russian Premier Liga

  • AKHMAT GROZNY
  • ARSENAL TULA
  • CSKA MOSKVA
  • DINAMO MOSKVA
  • KHIMKI
  • KRASNODAR
  • LOKOMOTIV MOSKVA

READ MORE: Everything you need to know about the PES 2021 Demo

  • ROSTOV
  • ROTOR VOLGOGRAD
  • RUBIN KAZAN
  • SOCHI
  • SPARTAK MOSKVA
  • TAMBOV
  • UFA
  • URAL
  • ZENIT

Dutch Eredivisie

  • ADO DEN HAAG
  • AJAX
  • AZ
  • EMMEN
  • FEYENOORD
  • FORTUNA SITTARD
  • GRONINGEN
  • HEERENVEEN
iniesta pes 2021 1
AGILITY: Which central midfielders will have the best agility and balance in PES 2021?
  • HERACLES
  • PEC ZWOLLE
  • PSV
  • RKC WAALWIJK
  • SPARTA ROTTERDAM
  • TWENTE
  • UTRECHT
  • VITESSE
  • VVV
  • WILLEM II

Belgian Jupiler Pro League

  • ANDERLECHT
  • ANTWERP
  • CERCLE BRUGGE
  • CLUB BRUGGE
  • GENK
  • GENT
  • KAS EUPEN
  • KORTRIJK
  • KV OOSTENDE
  • MECHELEN
  • ROYAL EXCEL MOUSCRON
  • SINT-TRUIDEN
  • SPORTING CHARLEROI
  • STANDARD LIÈGE
  • WAASLAND-BEVEREN
  • ZULTE-WAREGEM

Danish 3F Superliga

  • AAB
  • AGF
  • BRØNDBY
  • HORSENS
  • KØBENHAVN
  • LYNGBY
  • MIDTJYLLAND
  • NORDSJÆLLAND
  • OB
  • RANDERS
  • SØNDERJYSKE
  • VEJLE

Scottish Premiership

  • ABERDEEN
  • CELTIC
  • DUNDEE UNITED
  • HAMILTON ACADEMICAL
  • HIBERNIAN
  • KILMARNOCK

READ MORE: Everything we know about PES 2021 on Xbox Series X

  • LIVINGSTON
  • MOTHERWELL
  • RANGERS
  • ROSS COUNTY
  • ST. JOHNSTONE
  • ST. MIRREN

Swiss Raiffeisen Super League

  • BASEL
  • LUGANO
  • LUZERN
  • NEUCHÂTEL XAMAX
  • SERVETTE
  • SION
  • ST. GALLEN
  • THUN
  • YOUNG BOYS
  • ZÜRICH

Brazilian BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020

  • ATHLETICO PARANAENSE
  • ATLÉTICO GO
  • ATLÉTICO MINEIRO
  • BAHIA
  • BOTAFOGO
  • CEARÁ
  • CORINTHIANS
  • CORITIBA
  • FLAMENGO
  • FLUMINENSE
pes 2021 season update messi suarez
PLAY WITH COURAGE: Use finesse dribbling in PES 2021
  • FORTALEZA
  • GOIÁS
  • GRÊMIO
  • INTERNACIONAL
  • RED BULL BRAGANTINO
  • SANTOS
  • SPORT RECIFE
  • SÃO PAULO
  • SÃO PAULO BARRA FUNDA V *2
  • VASCO DA GAMA

Brazilian BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020

  • AMÉRICA MINEIRO
  • AVAÍ
  • BOTAFOGO SP
  • BRASIL DE PELOTAS
  • CHAPECOENSE
  • CONFIANÇA
  • CRB
  • CRUZEIRO
  • CSA
  • CUIABÁ
  • FIGUEIRENSE
  • GUARANI
  • JUVENTUDE
  • NÁUTICO
  • OESTE
  • OPERÁRIO PR
  • PARANÁ
  • PONTE PRETA
  • SAMPAIO CORRÊA
  • VITÓRIA

Argentine Liga Profesional de Fútbol

  • ALDOSIVI
  • ARGENTINOS JUNIORS
  • ARSENAL
  • ATLÉTICO TUCUMÁN
  • BANFIELD
  • BOCA JUNIORS
  • CENTRAL CÓRDOBA SDE
  • COLÓN
  • DEFENSA Y JUSTICIA
  • ESTUDIANTES
  • GIMNASIA LA PLATA
  • GODOY CRUZ

READ MORE: Everything we know about PES 2021 on PS5

  • HURACÁN
  • INDEPENDIENTE
  • LANÚS
  • NEWELL’S OLD BOYS
  • PATRONATO
  • RACING CLUB
  • RIVER PLATE
  • ROSARIO CENTRAL
  • SAN LORENZO
  • TALLERES DE CÓRDOBA
  • UNIÓN
  • VÉLEZ SARSFIELD

Chilean Campeonato PlanVital

  • AUDAX ITALIANO
  • COBRESAL
  • COLO COLO
  • COQUIMBO UNIDO
  • CURICÓ UNIDO
  • DEPORTES ANTOFAGASTA
  • DEPORTES IQUIQUE
  • DEPORTES LA SERENA
  • EVERTON
pes 2021 man united 1
RED DEVILS: Manchester United Exclusive to PES 2021
  • HUACHIPATO
  • O’HIGGINS
  • PALESTINO
  • SANTIAGO WANDERERS
  • U. DE CONCEPCIÓN
  • UNIVERSIDAD CATÓLICA
  • UNIVERSIDAD DE CHILE
  • UNIÓN ESPAÑOLA
  • UNIÓN LA CALERA

Colombian Liga BetPlay DIMAYOR

  • ALIANZA PETROLERA
  • AMÉRICA DE CALI
  • ATLÉTICO BUCARAMANGA
  • ATLÉTICO NACIONAL
  • BOYACÁ CHICÓ
  • CÚCUTA DEPORTIVO
  • DEPORTES TOLIMA
  • DEPORTIVO CALI
  • DEPORTIVO PASTO
  • DEPORTIVO PEREIRA

READ MORE: PES 2021 Cover Stars revealed here!

  • ENVIGADO
  • INDEPENDIENTE MEDELLÍN
  • JAGUARES DE CÓRDOBA
  • JUNIOR
  • LA EQUIDAD
  • MILLONARIOS
  • ONCE CALDAS
  • PATRIOTAS BOYACÁ
  • RIONEGRO
  • SANTA FE

Chinese CFA Super League

  • BEIJING GUOAN
  • BEIJING RENHE
  • CHONGQING DDLF
  • DALIAN YIFANG
  • GUANGZHOU EVERGRANDE
  • GUANGZHOU R&F
  • HEBEI CFFC
  • HENAN JIANYE
  • JIANGSU SUNING
  • SHANDONG LUNENG
  • SHANGHAI SHENHUA
  • SHANGHAI SIPG
  • SHENZHEN KAISA
  • TIANJIN TEDA
  • TIANJIN TIANHAI
  • WUHAN ZALL

TOYOTA Thai League

  • BG PATHUM UNITED
  • BURIRAM UNITED
  • CHIANGRAI UNITED
  • CHONBURI
  • NAKHONRATCHASIMA MAZDA
  • POLICE TERO
  • PORT
  • PT PRACHUAP

READ MORE: FC Barcelona PES 2021 ratings revealed here!

  • RATCHABURI MITRPHOL
  • RAYONG FC
  • SAMUT PRAKAN CITY
  • SCG MUANGTHONG UNITED
  • SUKHOTHAI
  • SUPHANBURI
  • TRAT
  • TRUE BANGKOK UNITED

Asian AFC Champions League

  • AL AHLI SAUDI
  • AL AIN
  • AL DUHAIL
  • AL HILAL
  • AL NASSR
  • AL SADD
  • AL SHORTA
  • AL TAAWOUN
  • AL WAHDA
  • BEIJING FC
  • CHIANGRAI UNITED
  • ESTEGHLAL
  • F.C. TOKYO
  • GUANGZHOU EVERGRANDE
  • JEONBUK HYUNDAI MOTORS
  • JOHOR DARUL TA’ZIM
pes 2021 aubameyang 1
HOW’S YOUR TOUCH: Will Aubameyang be your star man in PES 2021?
  • MELBOURNE VICTORY
  • PAKHTAKOR
  • PERSEPOLIS
  • PERTH GLORY
  • SEOUL
  • SEPAHAN
  • SHABAB AL AHLI DUBAI
  • SHAHR KHODROU
  • SHANGHAI SHENHUA
  • SHANGHAI SIPG
  • SHARJAH
  • SUWON SAMSUNG BLUEWINGS
  • SYDNEY
  • ULSAN HYUNDAI
  • VISSEL KOBE
  • YOKOHAMA F. MARINOS

Other European Teams

  • AEK ATHENS
  • BAYER LEVERKUSEN
  • CD AVES
  • CHARLTON RW *2 (Charlton Athletic)
  • DINAMO ZAGREB
  • DYNAMO KYIV
  • ESBJERG BH *2
  • FC BAYERN MÜNCHEN
  • HOBRO GB *2
  • HULL OB *2
  • OLYMPIAKOS PIRAEUS
  • ORENBURG BS *2
  • PANATHINAIKOS
  • PAOK
  • SAMARA ZBS *2 (PFC Krylia Sovetov Samara)
  • SCHALKE 04
  • SHAKHTAR DONETSK
  • SILKEBORG RH *2
  • SLAVIA PRAHA
  • SPARTA PRAHA
  • VITÓRIA SETÚBAL
  • WIGAN BW *2 (Wigan Athletic)

Other Latin American Teams

  • ALIANZA LIMA
  • SPORT BOYS
  • SPORTING CRISTAL
  • UNIVERSITARIO

National Teams

Now for all the national teams you’ll be using in PES 2021.

Europe

  • ALBANIA
  • ANDORRA
  • ARMENIA
  • AUSTRIA
  • AZERBAIJAN
  • BELARUS
  • BELGIUM
  • BOSNIA AND HERZEGOVINA
  • BULGARIA
  • CROATIA
  • CYPRUS
  • CZECH REPUBLIC
  • DENMARK
  • ENGLAND
  • ESTONIA
  • FAROE ISLANDS
  • FINLAND
  • FRANCE
  • GEORGIA
  • GERMANY
  • GIBRALTAR
  • GREECE
  • HUNGARY
  • ICELAND
  • IRELAND
  • ISRAEL
  • ITALY

READ MORE: Has Konami lost the full license for the Brazil national team in PES 2021?

  • KAZAKHSTAN
  • KOSOVO
  • LATVIA
  • LIECHTENSTEIN
  • LITHUANIA
  • LUXEMBOURG
  • MALTA
  • MOLDOVA
  • MONTENEGRO
  • NETHERLANDS
  • NORTH MACEDONIA
  • NORTHERN IRELAND
  • NORWAY
  • POLAND
  • PORTUGAL
  • ROMANIA
  • RUSSIA
  • SAN MARINO
  • SCOTLAND
  • SERBIA
  • SLOVAKIA
  • SLOVENIA
  • SPAIN
  • SWEDEN
  • SWITZERLAND
  • TURKEY
  • UKRAINE
  • WALES

Africa

  • ALGERIA *3
  • BURKINA FASO *3
  • CAMEROON *4
  • CÔTE D’IVOIRE *4
  • EGYPT *4
  • GHANA *4
  • GUINEA *3
  • MALI *3
  • MOROCCO *4
  • NIGERIA *3
  • SENEGAL *3
  • SOUTH AFRICA *3
  • TUNISIA *3
  • ZAMBIA *3

North & Central America

  • COSTA RICA *4
  • HONDURAS *4
  • JAMAICA *3
  • MEXICO *3
  • PANAMA *4
  • USA *3

South America

  • ARGENTINA
  • BOLIVIA *4
  • BRAZIL
  • CHILE
  • COLOMBIA *4
  • ECUADOR *3
  • PARAGUAY *4
  • PERU
  • URUGUAY *3
  • VENEZUELA *4

Asia-Oceania

  • AUSTRALIA *4
  • CHINA *3
  • IRAN *3
  • IRAQ *3
  • JAPAN
  • JORDAN *3
  • KOREA DPR *3
  • KUWAIT *3
  • LEBANON *3

READ MORE: Konami announce partnership with Celtic for PES 2021

  • NEW ZEALAND *4
  • OMAN *3
  • QATAR *3
  • REPUBLIC OF KOREA *3
  • SAUDI ARABIA *3
  • THAILAND
  • UNITED ARAB EMIRATES *3
  • UZBEKISTAN *3

Stadium List

Here are all the real life stadiums available to play in on PES 2021:

bayern munich pes 2020 stadium
THE FORTRESS: Graphics in PES 2021 set to be even better than the previous game
  • Allianz Arena
  • Allianz Parque
  • Allianz Stadium
  • Arena Corinthians
  • Arena do Grêmio
  • Camp Nou
  • Celtic Park
  • De Kuip
  • El Monumental
  • Emirates Stadium
  • Alberto J.Armando | La Bombonera
  • Estadio Alejandro Villanueva
  • Estádio Beira-Rio
  • Estádio Cícero Pompeu de Toledo
  • Estádio José Alvalade
  • Estádio Mineirão
  • Estadio Monumental de Colo-Colo
  • Estádio São Januário
  • Estadio Urbano Caldeira
  • Gazprom Arena
  • Ibrox Stadium
  • Johan Cruijff ArenA
  • Old Trafford
  • Saitama Stadium 2002
  • St. Jakob-Park
  • Stade Louis II
  • Stadio Olimpico
  • VELTINS-Arena
  • Wembley Stadium connected by EE

There are also several PES Original Stadiums available on PES 2021:

  • Burg Stadion
  • Coliseo de los Deportes
  • eFootball.Pro Arena
  • eFootball Stadium
  • Estadio Campeones
  • Estádio do Escorpião
  • Estadio del Martingal
  • Estadio del Nuevo Triunfo
  • Estadio del Tauro
  • Hoofdstad Stadion
  • KONAMI Stadium
  • Metropole Arena
  • Neu Sonne Arena
  • Rose Park Stadium
  • Sports Park
  • Stade de Sagittaire
  • Stadio Nazionale
  • Stadio Orione
  • Village Road

READ MORE: Konami announce Roma deal exclusive to PES 2021

Written by Mark Pangalos

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