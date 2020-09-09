PES 2021: Every single Club, National Team, Stadium and League
With the new game arriving soon, we’ve gathered a full list of the teams you can get your hands on this year.
With PES 2021 just around the corner, we’ve gathered the complete list of every single club, national team and stadium featuring on the new game.
Partnered Clubs
- FC Barcelona
- FC Bayern Munchen
- Manchester United
- Arsenal
- Juventus
- Shalke 04
- Roma
- Celtic
- Rangers
- Zenit
- Corinthians
- Sao Paulo
- Flamengo
- Vasco Da Gama
- Atletico Mineiro
- Universidad De Chile
- Colo Colo
- River Plate
- Boca Juniors
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Sport Boys
Club Teams
Here’s a list of all the clubs in PES 2021 – enjoy!
The clubs which are not fully licensed have an asterisk with a number next to their name, corresponding to the following:
*1 These teams will feature uniforms and emblems unique to PES. However, unless otherwise specified, all players on these teams are authentic.
*2 PES original teams.
*3 PES original team uniforms and players.
*4 Strips and other data are PES originals, but all players are real unless otherwise specified.
English League
- ARSENAL
- ASTON RB *1 (Aston Villa)
- BRIGHTON WB *1 (Brighton & Hove Albion)
- BURNLEY RB *1
- CHELSEA B *1
- CRYSTAL PALACE RB *1
- EVERTON B *1
- FULHAM W *1
- LEEDS W *1 (Leeds United)
- LEICESTER B *1
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- LIVERPOOL R *1
- MANCHESTER B *1 (Manchester City)
- MANCHESTER UNITED
- NEWCASTLE WB *1
- SHEFFIELD RB *1 (Sheffield United)
- SOUTHAMPTON RW *1
- TOTTENHAM WB *1
- WEST BROMWICH WB *1 (West Bromwich Albion)
- WEST HAM RB *1
- WOLVERHAMPTON YB *1 (Wolverhampton Wanderers)
English 2nd Division
- BARNSLEY R *1
- BIRMINGHAM B *1
- BLACKBURN BW *1 (Blackburn Rovers)
- BOURNEMOUTH RB *1
- BRENTFORD RW *1
- BRISTOL R *1 (Bristol City)
- CARDIFF B *1
- COVENTRY B *1
- DERBY WB *1 (Derby County)
- HUDDERSFIELD BW *1
- LUTON WO *1
- MIDDLESBROUGH RW *1
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- MILLWALL BW *1
- NORWICH YG *1
- NOTTINGHAM RW *1 (Nottingham Forest)
- PRESTON WB *1 (Preston North End)
- QUEEN’S PARK BW *1 (QPR)
- READING BW *1
- ROTHERHAM RW *1
- SHEFFIELD BW *1 (Sheffield Wednesday)
- STOKE RW *1
- SWANSEA W *1
- WATFORD BY *1
- WYCOMBE B *1 (Wycombe Wanderers)
Spanish League
- BILBAO BR *1 (Athletic Bilbao)
- EIBAR AR *1
- FC BARCELONA
- GETAFE A *1
- GRANADA RB *1
- LEGANÉS AB *1
- LEVANTE RA *1
- LLOBREGAT AB *1 (Espanyol)
- MADRID CHAMARTIN B *1 (Real Madrid)
- MADRID ROSAS RB *1 (Atletico Madrid)
- MALLORCA RN *1 (RCD Mallorca)
- PAMPLONA RA *1 (Osasuna)
- SEVILLA NERVIÓN BR *1 (Sevilla)
- SEVILLA TRIANA VB *1 (Real Betis)
- VALENCIA BN *1
- VALLADOLID MB *1 (Real Valladolid)
- VASCO GIPUZKOA AB *1 (Real Sociedad)
- VIGO AB *1 (Celta Vigo)
- VILLARREAL A *1
- ÁLAVA AB *1 (Deportivo Alaves)
Spanish 2nd Division
- ALBACETE BN *1
- ALCORCÓN AA *1
- ALMERÍA RB *1
- CÁDIZ AA *1
- ELCHE BV *1
- EXTREMADURA AR *1
- FUENLABRADA A *1
- GIJÓN RB *1 (Sporting Gijon)
- GIRONA R *1
- HUESCA RA *1
- LA CORUÑA AB *1 (Deportivo La Coruna)
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- LAS PALMAS AA *1
- LUGO RB *1
- MIRANDA DE EBRO RN *1 (Mirandes)
- MÁLAGA AB *1
- NUMANCIA R *1
- OVIEDO A *1 (Real Oviedo)
- PONFERRADA AB *1
- SANTANDER VB *1
- TENERIFE AB *1
- VALLECAS BR *1 (Rayo Vallecano)
- ZARAGOZA BA *1 (Real Zaragoza)
Italian Serie A TIM
- ATALANTA
- BOLOGNA
- BRESCIA BA *1 (Brescia)
- CAGLIARI
- FIORENTINA
- GENOA
- HELLAS VERONA
- JUVENTUS
- LAZIO
- LECCE
- LOMBARDIA NA *1 (Inter Milan)
- MILANO RN *1 (AC Milan)
- NAPOLI
- PARMA
- ROMA
- SAMPDORIA
- SASSUOLO
- SPAL
- TORINO
- UDINESE
Italian Serie BKT
- ASCOLI
- BENEVENTO
- CHIEVO
- CITTADELLA
- COSENZA
- CREMONESE
- CROTONE
- EMPOLI
- FROSINONE
- JUVE STABIA
- LIVORNO
- PERUGIA
- PESCARA
- PISA
- PORDENONE
- SALERNITANA
- SPEZIA
- TRAPANI
- VENEZIA
- VIRTUS ENTELLA
French Ligue 1 Uber Eats
- ANGERS
- BORDEAUX
- BREST
- DIJON
- LILLE
- LORIENT
- METZ
- MONACO
- MONTPELLIER
- NANTES
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- NICE
- NÎMES (Nîmes Olympique)
- OLYMPIQUE LYONNAIS
- OLYMPIQUE MARSEILLE
- PSG
- RC LENS
- RENNES
- SAINT-ÉTIENNE
- STADE DE REIMS
- STRASBOURG
French Ligue 2 BKT
- AJACCIO
- AMIENS
- AUXERRE
- CAEN
- CHAMBLY
- CHÂTEAUROUX
- CLERMONT
- DUNKERQUE
- GRENOBLE FOOT 38
- GUINGAMP
- LE HAVRE
- NANCY
- NIORT
- PARIS
- PAU
- RODEZ
- SOCHAUX
- TOULOUSE
- TROYES
- VALENCIENNES
Portuguese Liga NOS
- BELENENSES
- BENFICA
- BOAVISTA
- FAMALICÃO
- FARENSE
- GIL VICENTE
- MADEIRA BP *1
- MARÍTIMO
- MOREIRENSE
- PAÇOS DE FERREIRA
- PORTIMONENSE
- PORTO
- RIO AVE
- SANTA CLARA
- SPORTING BRAGA
- SPORTING CP
- TONDELA
- VITÓRIA GUIMARÃES
Turkish Süper Lig
- ALANYASPOR
- ANKARAGÜCÜ
- ANTALYASPOR
- BEŞİKTAŞ
- DENİZLİSPOR
- FENERBAHÇE
- GALATASARAY
- GAZİANTEP FK
- GENÇLERBİRLİĞİ
- GÖZTEPE
- KASIMPAŞA
- KAYSERİSPOR
- KONYASPOR
- RİZESPOR
- SİVASSPOR
- TRABZONSPOR
- YENİ MALATYASPOR
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Tinkoff Russian Premier Liga
- AKHMAT GROZNY
- ARSENAL TULA
- CSKA MOSKVA
- DINAMO MOSKVA
- KHIMKI
- KRASNODAR
- LOKOMOTIV MOSKVA
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- ROSTOV
- ROTOR VOLGOGRAD
- RUBIN KAZAN
- SOCHI
- SPARTAK MOSKVA
- TAMBOV
- UFA
- URAL
- ZENIT
Dutch Eredivisie
- ADO DEN HAAG
- AJAX
- AZ
- EMMEN
- FEYENOORD
- FORTUNA SITTARD
- GRONINGEN
- HEERENVEEN
- HERACLES
- PEC ZWOLLE
- PSV
- RKC WAALWIJK
- SPARTA ROTTERDAM
- TWENTE
- UTRECHT
- VITESSE
- VVV
- WILLEM II
Belgian Jupiler Pro League
- ANDERLECHT
- ANTWERP
- CERCLE BRUGGE
- CLUB BRUGGE
- GENK
- GENT
- KAS EUPEN
- KORTRIJK
- KV OOSTENDE
- MECHELEN
- ROYAL EXCEL MOUSCRON
- SINT-TRUIDEN
- SPORTING CHARLEROI
- STANDARD LIÈGE
- WAASLAND-BEVEREN
- ZULTE-WAREGEM
Danish 3F Superliga
- AAB
- AGF
- BRØNDBY
- HORSENS
- KØBENHAVN
- LYNGBY
- MIDTJYLLAND
- NORDSJÆLLAND
- OB
- RANDERS
- SØNDERJYSKE
- VEJLE
Scottish Premiership
- ABERDEEN
- CELTIC
- DUNDEE UNITED
- HAMILTON ACADEMICAL
- HIBERNIAN
- KILMARNOCK
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- LIVINGSTON
- MOTHERWELL
- RANGERS
- ROSS COUNTY
- ST. JOHNSTONE
- ST. MIRREN
Swiss Raiffeisen Super League
- BASEL
- LUGANO
- LUZERN
- NEUCHÂTEL XAMAX
- SERVETTE
- SION
- ST. GALLEN
- THUN
- YOUNG BOYS
- ZÜRICH
Brazilian BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020
- ATHLETICO PARANAENSE
- ATLÉTICO GO
- ATLÉTICO MINEIRO
- BAHIA
- BOTAFOGO
- CEARÁ
- CORINTHIANS
- CORITIBA
- FLAMENGO
- FLUMINENSE
- FORTALEZA
- GOIÁS
- GRÊMIO
- INTERNACIONAL
- RED BULL BRAGANTINO
- SANTOS
- SPORT RECIFE
- SÃO PAULO
- SÃO PAULO BARRA FUNDA V *2
- VASCO DA GAMA
Brazilian BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020
- AMÉRICA MINEIRO
- AVAÍ
- BOTAFOGO SP
- BRASIL DE PELOTAS
- CHAPECOENSE
- CONFIANÇA
- CRB
- CRUZEIRO
- CSA
- CUIABÁ
- FIGUEIRENSE
- GUARANI
- JUVENTUDE
- NÁUTICO
- OESTE
- OPERÁRIO PR
- PARANÁ
- PONTE PRETA
- SAMPAIO CORRÊA
- VITÓRIA
Argentine Liga Profesional de Fútbol
- ALDOSIVI
- ARGENTINOS JUNIORS
- ARSENAL
- ATLÉTICO TUCUMÁN
- BANFIELD
- BOCA JUNIORS
- CENTRAL CÓRDOBA SDE
- COLÓN
- DEFENSA Y JUSTICIA
- ESTUDIANTES
- GIMNASIA LA PLATA
- GODOY CRUZ
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- HURACÁN
- INDEPENDIENTE
- LANÚS
- NEWELL’S OLD BOYS
- PATRONATO
- RACING CLUB
- RIVER PLATE
- ROSARIO CENTRAL
- SAN LORENZO
- TALLERES DE CÓRDOBA
- UNIÓN
- VÉLEZ SARSFIELD
Chilean Campeonato PlanVital
- AUDAX ITALIANO
- COBRESAL
- COLO COLO
- COQUIMBO UNIDO
- CURICÓ UNIDO
- DEPORTES ANTOFAGASTA
- DEPORTES IQUIQUE
- DEPORTES LA SERENA
- EVERTON
- HUACHIPATO
- O’HIGGINS
- PALESTINO
- SANTIAGO WANDERERS
- U. DE CONCEPCIÓN
- UNIVERSIDAD CATÓLICA
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- UNIÓN ESPAÑOLA
- UNIÓN LA CALERA
Colombian Liga BetPlay DIMAYOR
- ALIANZA PETROLERA
- AMÉRICA DE CALI
- ATLÉTICO BUCARAMANGA
- ATLÉTICO NACIONAL
- BOYACÁ CHICÓ
- CÚCUTA DEPORTIVO
- DEPORTES TOLIMA
- DEPORTIVO CALI
- DEPORTIVO PASTO
- DEPORTIVO PEREIRA
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- ENVIGADO
- INDEPENDIENTE MEDELLÍN
- JAGUARES DE CÓRDOBA
- JUNIOR
- LA EQUIDAD
- MILLONARIOS
- ONCE CALDAS
- PATRIOTAS BOYACÁ
- RIONEGRO
- SANTA FE
Chinese CFA Super League
- BEIJING GUOAN
- BEIJING RENHE
- CHONGQING DDLF
- DALIAN YIFANG
- GUANGZHOU EVERGRANDE
- GUANGZHOU R&F
- HEBEI CFFC
- HENAN JIANYE
- JIANGSU SUNING
- SHANDONG LUNENG
- SHANGHAI SHENHUA
- SHANGHAI SIPG
- SHENZHEN KAISA
- TIANJIN TEDA
- TIANJIN TIANHAI
- WUHAN ZALL
TOYOTA Thai League
- BG PATHUM UNITED
- BURIRAM UNITED
- CHIANGRAI UNITED
- CHONBURI
- NAKHONRATCHASIMA MAZDA
- POLICE TERO
- PORT
- PT PRACHUAP
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- RATCHABURI MITRPHOL
- RAYONG FC
- SAMUT PRAKAN CITY
- SCG MUANGTHONG UNITED
- SUKHOTHAI
- SUPHANBURI
- TRAT
- TRUE BANGKOK UNITED
Asian AFC Champions League
- AL AHLI SAUDI
- AL AIN
- AL DUHAIL
- AL HILAL
- AL NASSR
- AL SADD
- AL SHORTA
- AL TAAWOUN
- AL WAHDA
- BEIJING FC
- CHIANGRAI UNITED
- ESTEGHLAL
- F.C. TOKYO
- GUANGZHOU EVERGRANDE
- JEONBUK HYUNDAI MOTORS
- JOHOR DARUL TA’ZIM
- MELBOURNE VICTORY
- PAKHTAKOR
- PERSEPOLIS
- PERTH GLORY
- SEOUL
- SEPAHAN
- SHABAB AL AHLI DUBAI
- SHAHR KHODROU
- SHANGHAI SHENHUA
- SHANGHAI SIPG
- SHARJAH
- SUWON SAMSUNG BLUEWINGS
- SYDNEY
- ULSAN HYUNDAI
- VISSEL KOBE
- YOKOHAMA F. MARINOS
Other European Teams
- AEK ATHENS
- BAYER LEVERKUSEN
- CD AVES
- CHARLTON RW *2 (Charlton Athletic)
- DINAMO ZAGREB
- DYNAMO KYIV
- ESBJERG BH *2
- FC BAYERN MÜNCHEN
- HOBRO GB *2
- HULL OB *2
- OLYMPIAKOS PIRAEUS
- ORENBURG BS *2
- PANATHINAIKOS
- PAOK
- SAMARA ZBS *2 (PFC Krylia Sovetov Samara)
- SCHALKE 04
- SHAKHTAR DONETSK
- SILKEBORG RH *2
- SLAVIA PRAHA
- SPARTA PRAHA
- VITÓRIA SETÚBAL
- WIGAN BW *2 (Wigan Athletic)
Other Latin American Teams
- ALIANZA LIMA
- SPORT BOYS
- SPORTING CRISTAL
- UNIVERSITARIO
National Teams
Now for all the national teams you’ll be using in PES 2021.
Europe
- ALBANIA
- ANDORRA
- ARMENIA
- AUSTRIA
- AZERBAIJAN
- BELARUS
- BELGIUM
- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- BULGARIA
- CROATIA
- CYPRUS
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ENGLAND
- ESTONIA
- FAROE ISLANDS
- FINLAND
- FRANCE
- GEORGIA
- GERMANY
- GIBRALTAR
- GREECE
- HUNGARY
- ICELAND
- IRELAND
- ISRAEL
- ITALY
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- KAZAKHSTAN
- KOSOVO
- LATVIA
- LIECHTENSTEIN
- LITHUANIA
- LUXEMBOURG
- MALTA
- MOLDOVA
- MONTENEGRO
- NETHERLANDS
- NORTH MACEDONIA
- NORTHERN IRELAND
- NORWAY
- POLAND
- PORTUGAL
- ROMANIA
- RUSSIA
- SAN MARINO
- SCOTLAND
- SERBIA
- SLOVAKIA
- SLOVENIA
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- TURKEY
- UKRAINE
- WALES
Africa
- ALGERIA *3
- BURKINA FASO *3
- CAMEROON *4
- CÔTE D’IVOIRE *4
- EGYPT *4
- GHANA *4
- GUINEA *3
- MALI *3
- MOROCCO *4
- NIGERIA *3
- SENEGAL *3
- SOUTH AFRICA *3
- TUNISIA *3
- ZAMBIA *3
North & Central America
- COSTA RICA *4
- HONDURAS *4
- JAMAICA *3
- MEXICO *3
- PANAMA *4
- USA *3
South America
- ARGENTINA
- BOLIVIA *4
- BRAZIL
- CHILE
- COLOMBIA *4
- ECUADOR *3
- PARAGUAY *4
- PERU
- URUGUAY *3
- VENEZUELA *4
Asia-Oceania
- AUSTRALIA *4
- CHINA *3
- IRAN *3
- IRAQ *3
- JAPAN
- JORDAN *3
- KOREA DPR *3
- KUWAIT *3
- LEBANON *3
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- NEW ZEALAND *4
- OMAN *3
- QATAR *3
- REPUBLIC OF KOREA *3
- SAUDI ARABIA *3
- THAILAND
- UNITED ARAB EMIRATES *3
- UZBEKISTAN *3
Stadium List
Here are all the real life stadiums available to play in on PES 2021:
- Allianz Arena
- Allianz Parque
- Allianz Stadium
- Arena Corinthians
- Arena do Grêmio
- Camp Nou
- Celtic Park
- De Kuip
- El Monumental
- Emirates Stadium
- Alberto J.Armando | La Bombonera
- Estadio Alejandro Villanueva
- Estádio Beira-Rio
- Estádio Cícero Pompeu de Toledo
- Estádio José Alvalade
- Estádio Mineirão
- Estadio Monumental de Colo-Colo
- Estádio São Januário
- Estadio Urbano Caldeira
- Gazprom Arena
- Ibrox Stadium
- Johan Cruijff ArenA
- Old Trafford
- Saitama Stadium 2002
- St. Jakob-Park
- Stade Louis II
- Stadio Olimpico
- VELTINS-Arena
- Wembley Stadium connected by EE
There are also several PES Original Stadiums available on PES 2021:
- Burg Stadion
- Coliseo de los Deportes
- eFootball.Pro Arena
- eFootball Stadium
- Estadio Campeones
- Estádio do Escorpião
- Estadio del Martingal
- Estadio del Nuevo Triunfo
- Estadio del Tauro
- Hoofdstad Stadion
- KONAMI Stadium
- Metropole Arena
- Neu Sonne Arena
- Rose Park Stadium
- Sports Park
- Stade de Sagittaire
- Stadio Nazionale
- Stadio Orione
- Village Road
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