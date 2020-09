PES 2021: Every single Club, National Team, Stadium and League

With the new game arriving soon, we’ve gathered a full list of the teams you can get your hands on this year.

With PES 2021 just around the corner, we’ve gathered the complete list of every single club, national team and stadium featuring on the new game.

Partnered Clubs

FC Barcelona

FC Bayern Munchen

Manchester United

Arsenal

Juventus

Shalke 04

Roma

Celtic

Rangers

Zenit

Corinthians

Sao Paulo

Flamengo

Vasco Da Gama

Atletico Mineiro

Universidad De Chile

Colo Colo

River Plate

Boca Juniors

Alianza Lima

Sporting Cristal

Universitario

Sport Boys

Club Teams

Here’s a list of all the clubs in PES 2021 – enjoy!

The clubs which are not fully licensed have an asterisk with a number next to their name, corresponding to the following:

*1 These teams will feature uniforms and emblems unique to PES. However, unless otherwise specified, all players on these teams are authentic.

*2 PES original teams.

*3 PES original team uniforms and players.

*4 Strips and other data are PES originals, but all players are real unless otherwise specified.

English League

ARSENAL

ASTON RB *1 (Aston Villa)

BRIGHTON WB *1 (Brighton & Hove Albion)

BURNLEY RB *1

CHELSEA B *1

CRYSTAL PALACE RB *1

EVERTON B *1

FULHAM W *1

LEEDS W *1 (Leeds United)

LEICESTER B *1

LIVERPOOL R *1

MANCHESTER B *1 (Manchester City)

MANCHESTER UNITED

NEWCASTLE WB *1

SHEFFIELD RB *1 (Sheffield United)

SOUTHAMPTON RW *1

TOTTENHAM WB *1

WEST BROMWICH WB *1 (West Bromwich Albion)

WEST HAM RB *1

WOLVERHAMPTON YB *1 (Wolverhampton Wanderers)

English 2nd Division

BARNSLEY R *1

BIRMINGHAM B *1

BLACKBURN BW *1 (Blackburn Rovers)

BOURNEMOUTH RB *1

BRENTFORD RW *1

BRISTOL R *1 (Bristol City)

CARDIFF B *1

COVENTRY B *1

DERBY WB *1 (Derby County)

HUDDERSFIELD BW *1

LUTON WO *1

MIDDLESBROUGH RW *1

MILLWALL BW *1

NORWICH YG *1

NOTTINGHAM RW *1 (Nottingham Forest)

PRESTON WB *1 (Preston North End)

QUEEN’S PARK BW *1 (QPR)

READING BW *1

ROTHERHAM RW *1

SHEFFIELD BW *1 (Sheffield Wednesday)

STOKE RW *1

SWANSEA W *1

WATFORD BY *1

WYCOMBE B *1 (Wycombe Wanderers)

Spanish League

BILBAO BR *1 (Athletic Bilbao)

EIBAR AR *1

FC BARCELONA

GETAFE A *1

GRANADA RB *1

LEGANÉS AB *1

LEVANTE RA *1

LLOBREGAT AB *1 (Espanyol)

MADRID CHAMARTIN B *1 (Real Madrid)

MADRID ROSAS RB *1 (Atletico Madrid)

MALLORCA RN *1 (RCD Mallorca)

PAMPLONA RA *1 (Osasuna)

SEVILLA NERVIÓN BR *1 (Sevilla)

SEVILLA TRIANA VB *1 (Real Betis)

VALENCIA BN *1

VALLADOLID MB *1 (Real Valladolid)

VASCO GIPUZKOA AB *1 (Real Sociedad)

VIGO AB *1 (Celta Vigo)

VILLARREAL A *1

ÁLAVA AB *1 (Deportivo Alaves)

Spanish 2nd Division

ALBACETE BN *1

ALCORCÓN AA *1

ALMERÍA RB *1

CÁDIZ AA *1

ELCHE BV *1

EXTREMADURA AR *1

FUENLABRADA A *1

GIJÓN RB *1 (Sporting Gijon)

GIRONA R *1

HUESCA RA *1

LA CORUÑA AB *1 (Deportivo La Coruna)

LAS PALMAS AA *1

LUGO RB *1

MIRANDA DE EBRO RN *1 (Mirandes)

MÁLAGA AB *1

NUMANCIA R *1

OVIEDO A *1 (Real Oviedo)

PONFERRADA AB *1

SANTANDER VB *1

TENERIFE AB *1

VALLECAS BR *1 (Rayo Vallecano)

ZARAGOZA BA *1 (Real Zaragoza)

Italian Serie A TIM

ATALANTA

BOLOGNA

BRESCIA BA *1 (Brescia)

CAGLIARI

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

LOMBARDIA NA *1 (Inter Milan)

MILANO RN *1 (AC Milan)

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE

Italian Serie BKT

ASCOLI

BENEVENTO

CHIEVO

CITTADELLA

COSENZA

CREMONESE

CROTONE

EMPOLI

FROSINONE

JUVE STABIA

LIVORNO

PERUGIA

PESCARA

PISA

PORDENONE

SALERNITANA

SPEZIA

TRAPANI

VENEZIA

VIRTUS ENTELLA

French Ligue 1 Uber Eats

ANGERS

BORDEAUX

BREST

DIJON

LILLE

LORIENT

METZ

MONACO

MONTPELLIER

NANTES

NICE

NÎMES (Nîmes Olympique)

OLYMPIQUE LYONNAIS

OLYMPIQUE MARSEILLE

PSG

RC LENS

RENNES

SAINT-ÉTIENNE

STADE DE REIMS

STRASBOURG

French Ligue 2 BKT

AJACCIO

AMIENS

AUXERRE

CAEN

CHAMBLY

CHÂTEAUROUX

CLERMONT

DUNKERQUE

GRENOBLE FOOT 38

GUINGAMP

LE HAVRE

NANCY

NIORT

PARIS

PAU

RODEZ

SOCHAUX

TOULOUSE

TROYES

VALENCIENNES

Portuguese Liga NOS

BELENENSES

BENFICA

BOAVISTA

FAMALICÃO

FARENSE

GIL VICENTE

MADEIRA BP *1

MARÍTIMO

MOREIRENSE

PAÇOS DE FERREIRA

PORTIMONENSE

PORTO

RIO AVE

SANTA CLARA

SPORTING BRAGA

SPORTING CP

TONDELA

VITÓRIA GUIMARÃES

Turkish Süper Lig

ALANYASPOR

ANKARAGÜCÜ

ANTALYASPOR

BEŞİKTAŞ

DENİZLİSPOR

FENERBAHÇE

GALATASARAY

GAZİANTEP FK

GENÇLERBİRLİĞİ

GÖZTEPE

KASIMPAŞA

KAYSERİSPOR

KONYASPOR

RİZESPOR

SİVASSPOR

TRABZONSPOR

YENİ MALATYASPOR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Tinkoff Russian Premier Liga

AKHMAT GROZNY

ARSENAL TULA

CSKA MOSKVA

DINAMO MOSKVA

KHIMKI

KRASNODAR

LOKOMOTIV MOSKVA

ROSTOV

ROTOR VOLGOGRAD

RUBIN KAZAN

SOCHI

SPARTAK MOSKVA

TAMBOV

UFA

URAL

ZENIT

Dutch Eredivisie

ADO DEN HAAG

AJAX

AZ

EMMEN

FEYENOORD

FORTUNA SITTARD

GRONINGEN

HEERENVEEN

HERACLES

PEC ZWOLLE

PSV

RKC WAALWIJK

SPARTA ROTTERDAM

TWENTE

UTRECHT

VITESSE

VVV

WILLEM II

Belgian Jupiler Pro League

ANDERLECHT

ANTWERP

CERCLE BRUGGE

CLUB BRUGGE

GENK

GENT

KAS EUPEN

KORTRIJK

KV OOSTENDE

MECHELEN

ROYAL EXCEL MOUSCRON

SINT-TRUIDEN

SPORTING CHARLEROI

STANDARD LIÈGE

WAASLAND-BEVEREN

ZULTE-WAREGEM

Danish 3F Superliga

AAB

AGF

BRØNDBY

HORSENS

KØBENHAVN

LYNGBY

MIDTJYLLAND

NORDSJÆLLAND

OB

RANDERS

SØNDERJYSKE

VEJLE

Scottish Premiership

ABERDEEN

CELTIC

DUNDEE UNITED

HAMILTON ACADEMICAL

HIBERNIAN

KILMARNOCK

LIVINGSTON

MOTHERWELL

RANGERS

ROSS COUNTY

ST. JOHNSTONE

ST. MIRREN

Swiss Raiffeisen Super League

BASEL

LUGANO

LUZERN

NEUCHÂTEL XAMAX

SERVETTE

SION

ST. GALLEN

THUN

YOUNG BOYS

ZÜRICH

Brazilian BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020

ATHLETICO PARANAENSE

ATLÉTICO GO

ATLÉTICO MINEIRO

BAHIA

BOTAFOGO

CEARÁ

CORINTHIANS

CORITIBA

FLAMENGO

FLUMINENSE

FORTALEZA

GOIÁS

GRÊMIO

INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO

SANTOS

SPORT RECIFE

SÃO PAULO

SÃO PAULO BARRA FUNDA V *2

VASCO DA GAMA

Brazilian BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020

AMÉRICA MINEIRO

AVAÍ

BOTAFOGO SP

BRASIL DE PELOTAS

CHAPECOENSE

CONFIANÇA

CRB

CRUZEIRO

CSA

CUIABÁ

FIGUEIRENSE

GUARANI

JUVENTUDE

NÁUTICO

OESTE

OPERÁRIO PR

PARANÁ

PONTE PRETA

SAMPAIO CORRÊA

VITÓRIA

Argentine Liga Profesional de Fútbol

ALDOSIVI

ARGENTINOS JUNIORS

ARSENAL

ATLÉTICO TUCUMÁN

BANFIELD

BOCA JUNIORS

CENTRAL CÓRDOBA SDE

COLÓN

DEFENSA Y JUSTICIA

ESTUDIANTES

GIMNASIA LA PLATA

GODOY CRUZ

HURACÁN

INDEPENDIENTE

LANÚS

NEWELL’S OLD BOYS

PATRONATO

RACING CLUB

RIVER PLATE

ROSARIO CENTRAL

SAN LORENZO

TALLERES DE CÓRDOBA

UNIÓN

VÉLEZ SARSFIELD

Chilean Campeonato PlanVital

AUDAX ITALIANO

COBRESAL

COLO COLO

COQUIMBO UNIDO

CURICÓ UNIDO

DEPORTES ANTOFAGASTA

DEPORTES IQUIQUE

DEPORTES LA SERENA

EVERTON

HUACHIPATO

O’HIGGINS

PALESTINO

SANTIAGO WANDERERS

U. DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIÓN ESPAÑOLA

UNIÓN LA CALERA

Colombian Liga BetPlay DIMAYOR

ALIANZA PETROLERA

AMÉRICA DE CALI

ATLÉTICO BUCARAMANGA

ATLÉTICO NACIONAL

BOYACÁ CHICÓ

CÚCUTA DEPORTIVO

DEPORTES TOLIMA

DEPORTIVO CALI

DEPORTIVO PASTO

DEPORTIVO PEREIRA

ENVIGADO

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

JAGUARES DE CÓRDOBA

JUNIOR

LA EQUIDAD

MILLONARIOS

ONCE CALDAS

PATRIOTAS BOYACÁ

RIONEGRO

SANTA FE

Chinese CFA Super League

BEIJING GUOAN

BEIJING RENHE

CHONGQING DDLF

DALIAN YIFANG

GUANGZHOU EVERGRANDE

GUANGZHOU R&F

HEBEI CFFC

HENAN JIANYE

JIANGSU SUNING

SHANDONG LUNENG

SHANGHAI SHENHUA

SHANGHAI SIPG

SHENZHEN KAISA

TIANJIN TEDA

TIANJIN TIANHAI

WUHAN ZALL

TOYOTA Thai League

BG PATHUM UNITED

BURIRAM UNITED

CHIANGRAI UNITED

CHONBURI

NAKHONRATCHASIMA MAZDA

POLICE TERO

PORT

PT PRACHUAP

RATCHABURI MITRPHOL

RAYONG FC

SAMUT PRAKAN CITY

SCG MUANGTHONG UNITED

SUKHOTHAI

SUPHANBURI

TRAT

TRUE BANGKOK UNITED

Asian AFC Champions League

AL AHLI SAUDI

AL AIN

AL DUHAIL

AL HILAL

AL NASSR

AL SADD

AL SHORTA

AL TAAWOUN

AL WAHDA

BEIJING FC

CHIANGRAI UNITED

ESTEGHLAL

F.C. TOKYO

GUANGZHOU EVERGRANDE

JEONBUK HYUNDAI MOTORS

JOHOR DARUL TA’ZIM

MELBOURNE VICTORY

PAKHTAKOR

PERSEPOLIS

PERTH GLORY

SEOUL

SEPAHAN

SHABAB AL AHLI DUBAI

SHAHR KHODROU

SHANGHAI SHENHUA

SHANGHAI SIPG

SHARJAH

SUWON SAMSUNG BLUEWINGS

SYDNEY

ULSAN HYUNDAI

VISSEL KOBE

YOKOHAMA F. MARINOS

Other European Teams

AEK ATHENS

BAYER LEVERKUSEN

CD AVES

CHARLTON RW *2 (Charlton Athletic)

DINAMO ZAGREB

DYNAMO KYIV

ESBJERG BH *2

FC BAYERN MÜNCHEN

HOBRO GB *2

HULL OB *2

OLYMPIAKOS PIRAEUS

ORENBURG BS *2

PANATHINAIKOS

PAOK

SAMARA ZBS *2 (PFC Krylia Sovetov Samara)

SCHALKE 04

SHAKHTAR DONETSK

SILKEBORG RH *2

SLAVIA PRAHA

SPARTA PRAHA

VITÓRIA SETÚBAL

WIGAN BW *2 (Wigan Athletic)

Other Latin American Teams

ALIANZA LIMA

SPORT BOYS

SPORTING CRISTAL

UNIVERSITARIO

National Teams

Now for all the national teams you’ll be using in PES 2021.

Europe

ALBANIA

ANDORRA

ARMENIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BELARUS

BELGIUM

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ENGLAND

ESTONIA

FAROE ISLANDS

FINLAND

FRANCE

GEORGIA

GERMANY

GIBRALTAR

GREECE

HUNGARY

ICELAND

IRELAND

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KOSOVO

LATVIA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MALTA

MOLDOVA

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORTH MACEDONIA

NORTHERN IRELAND

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SAN MARINO

SCOTLAND

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

TURKEY

UKRAINE

WALES

Africa

ALGERIA *3

BURKINA FASO *3

CAMEROON *4

CÔTE D’IVOIRE *4

EGYPT *4

GHANA *4

GUINEA *3

MALI *3

MOROCCO *4

NIGERIA *3

SENEGAL *3

SOUTH AFRICA *3

TUNISIA *3

ZAMBIA *3

North & Central America

COSTA RICA *4

HONDURAS *4

JAMAICA *3

MEXICO *3

PANAMA *4

USA *3

South America

ARGENTINA

BOLIVIA *4

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA *4

ECUADOR *3

PARAGUAY *4

PERU

URUGUAY *3

VENEZUELA *4

Asia-Oceania

AUSTRALIA *4

CHINA *3

IRAN *3

IRAQ *3

JAPAN

JORDAN *3

KOREA DPR *3

KUWAIT *3

LEBANON *3

NEW ZEALAND *4

OMAN *3

QATAR *3

REPUBLIC OF KOREA *3

SAUDI ARABIA *3

THAILAND

UNITED ARAB EMIRATES *3

UZBEKISTAN *3

Stadium List

Here are all the real life stadiums available to play in on PES 2021:

Allianz Arena

Allianz Parque

Allianz Stadium

Arena Corinthians

Arena do Grêmio

Camp Nou

Celtic Park

De Kuip

El Monumental

Emirates Stadium

Alberto J.Armando | La Bombonera

Estadio Alejandro Villanueva

Estádio Beira-Rio

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Estádio José Alvalade

Estádio Mineirão

Estadio Monumental de Colo-Colo

Estádio São Januário

Estadio Urbano Caldeira

Gazprom Arena

Ibrox Stadium

Johan Cruijff ArenA

Old Trafford

Saitama Stadium 2002

St. Jakob-Park

Stade Louis II

Stadio Olimpico

VELTINS-Arena

Wembley Stadium connected by EE

There are also several PES Original Stadiums available on PES 2021:

Burg Stadion

Coliseo de los Deportes

eFootball.Pro Arena

eFootball Stadium

Estadio Campeones

Estádio do Escorpião

Estadio del Martingal

Estadio del Nuevo Triunfo

Estadio del Tauro

Hoofdstad Stadion

KONAMI Stadium

Metropole Arena

Neu Sonne Arena

Rose Park Stadium

Sports Park

Stade de Sagittaire

Stadio Nazionale

Stadio Orione

Village Road

