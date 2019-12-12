UPDATED* PES 2020: Every single Club, National Team, Stadium and League in Konami's new game

Things have changed this year, as PES 2020 will include real names of the clubs in each league, as Konami wise up on the sides they are not licensed for.
Instead of just naming the "shire" or district the club is located, Konami are now able to put the name, or at least in part, of the team.
For example, Nottingham Forest is referred to as Nottingham RW (Red White).
Although this may not be the exact name, the clubs are much easier to distinguish.
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Konami has added yet another level of realism to their game that can now start to feel like a proper football game with all the licenses of clubs and stadiums now available.
Konami has released the list and clubs that are not fully licensed have an Astrix next to their name and a number.
*1 Uniforms, team names, and emblems will be PES original design, players will be real.*2 PES original team uniforms, team names, emblems and players.*3 PES original team uniforms and players.*4 PES original team uniforms, players will be real.
Partnered Clubs
- Arsenal
- FC Schalke 04
- AS Monaco
- Rangers
- Milan
- Internazionale
- Celtic
- Corinthians
- Flamengo
- Sao Paulo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Zenit St Petersburg
- Real Mallorca
- Atletico Mineiro
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Sport Boys
- Colo-Colo
- Universidad de Chile
- River Plate
- Vasco da Gama
- FC Barcelona
- Bayern Munchen
- Manchester United
- Juventus
National Teams
PES 2020 gives us the most comprehensive coverage for the international setup we have ever seen.
Europe
- ALBANIA
- ANDORRA
- ARMENIA
- AUSTRIA
- AZERBAIJAN
- BELARUS
- BELGIUM
- BOSNIA AND HERZEGOVINA
- BULGARIA
- CROATIA
- CYPRUS
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ENGLAND
- ESTONIA
- FAROE ISLANDS
- FINLAND
- FRANCE
- GEORGIA
- GERMANY
- GIBRALTAR
- GREECE
- HUNGARY *4
- ICELAND
- IRELAND *4
- ISRAEL
- ITALY
- KAZAKHSTAN
- KOSOVO
- LATVIA
- LIECHTENSTEIN
- LITHUANIA
- LUXEMBOURG *3
- MALTA
- MOLDOVA
- MONTENEGRO *4
- NETHERLANDS
- NORTH MACEDONIA
- NORTHERN IRELAND
- NORWAY
- POLAND
- PORTUGAL
- ROMANIA
- RUSSIA
- SAN MARINO
- SCOTLAND
- SERBIA
- SLOVAKIA
- SLOVENIA
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- TURKEY
- UKRAINE
- WALES
Africa
- ALGERIA *3
- BURKINA FASO *3
- CAMEROON *4
- COTE D'IVOIRE *4
- EGYPT *4
- GHANA *4
- GUINEA *3
- MALI *3
- MOROCCO *4
- NIGERIA *3
- SENEGAL *3
- SOUTH AFRICA *4
- TUNISIA *3
- ZAMBIA *3
North & Central America
- COSTA RICA *4
- HONDURAS *4
- JAMAICA *3
- MEXICO *3
- PANAMA *4
- USA *3
South America
- ARGENTINA
- BOLIVIA *4
- BRAZIL
- CHILE
- COLOMBIA *4
- ECUADOR *3
- PARAGUAY *4
- PERU
- URUGUAY *3
- VENEZUELA *4
Asia-Oceania
- AUSTRALIA *4
- CHINA *3
- IRAN *3
- IRAQ *3
- JAPAN
- JORDAN *3
- KOREA DPR *3
- KUWAIT *3
- LEBANON *3
- NEW ZEALAND *4
- OMAN *3
- QATAR *3
- REPUBLIC OF KOREA *3
- SAUDI ARABIA *3
- THAILAND
- UNITED ARAB EMIRATES *3
- UZBEKISTAN *3
Club Teams
Now for what you have been waiting for - ALL the clubs in PES 2020 this year.
Belgian Jupiler Pro League
- ANDERLECHT
- ANTWERP
- CERCLE BRUGGE
- CLUB BRUGGE
- GENK
- GENT
- KAS EUPEN
- KORTRIJK
- KV OOSTENDE
- MECHELEN
- ROYAL EXCEL MOUSCRON
- SINT-TRUIDEN
- SPORTING CHARLEROI
- STANDARD LIÈGE
- WAASLAND-BEVEREN
- ZULTE-WAREGEM
Danish 3F Superliga
- AAB
- AGF
- BRONDBY
- ESBJERG
- HOBRO
- HORSENS
- KOBENHAVN
- LYNGBY
- MIDTJYLLAND
- NORDSJAELLAND
- OB
- RANDERS
- SILKEBORG
- SONDERJYSKE
English League
- ARSENAL
- ASTON RB *1 (Aston Villa)
- BOURNEMOUTH RB *1
- BRIGHTON WB *1
- BURNLEY RB *1
- CHELSEA B *1
- CRYSTAL PALACE RB *1
- EVERTON B *1
- LEICESTER B *1
- LIVERPOOL R *1
- MANCHESTER B *1 (Manchester City)
- MANCHESTER UNITED
- NEWCASTLE WB *1
- NORWICH YG *1
- SHEFFIELD RB *1 (Sheffield United)
- SOUTHAMPTON RW *1
- TOTTENHAM WB *1
- WATFORD BY *1
- WEST HAM RB *1
- WOLVERHAMPTON YB *1
English 2nd Division
- BARNSLEY R *1
- BIRMINGHAM B *1
- BLACKBURN BW *1 (Blackburn Rovers)
- BRENTFORD RW *1
- BRISTOL R *1 (Bristol City)
- CARDIFF B *1
- CHARLTON RW *1
- DERBY WB *1
- FULHAM W *1
- HUDDERSFIELD BW *1
- HULL OB *1
- LEEDS W *1
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- LUTON WO *1
- MIDDLESBROUGH RW *1
- MILLWALL BW *1
- NOTTINGHAM RW *1 (Nottingham Forest)
- PRESTON WB *1
- QUEEN'S PARK BW *1 (QPR)
- READING BW *1
- SHEFFIELD BW *1 (Sheffield Wednesday)
- STOKE RW *1
- SWANSEA W *1
- WEST BROMWICH WB *1 (West Bromwich Albion)
- WIGAN BW *1
French Ligue 1 Conforama
- AMIENS
- ANGERS
- BORDEAUX
- BREST
- DIJON
- LILLE
- METZ
- MONACO
- MONTPELLIER
- NANTES
- NICE
- NIMES
- OLYMPIQUE LYONNAIS
- OLYMPIQUE MARSEILLE
- PSG
- RENNES
- SAINT-ETIENNE
- STADE DE REIMS
- STRASBOURG
- TOULOUSE
French Domino's Ligue 2
- AJACCIO
- AUXERRE
- CAEN
- CHAMBLY
- CHATEAUROUX
- CLERMONT
- GRENOBLE FOOT 38
- GUINGAMP
- LE HAVRE
- LE MANS
- LORIENT
- NANCY
- NIORT
- ORLEANS
- PARIS
- RC LENS
- RODEZ
- SOCHAUX
- TROYES
- VALENCIENNES
Italian Serie A TIM
- ATALANTA
- BOLOGNA
- BRUTIE *1 (Brescia)
- CAGLIARI
- FIORENTINA
- GENOA
- HELLAS VERONA
- INTERNAZIONALE
- JUVENTUS
- LAZIO
- LECCE
- MILAN
- NAPOLI
- PARMA
- ROMA
- SAMPDORIA
- SASSUOLO
- SPAL
- TORINO
- UDINESE
Italian Lega B
- ASCOLI
- BENEVENTO
- CHIEVO
- CITTADELLA
- COSENZA
- CREMONENSE
- CROTONE
- EMPOLI
- FROSINONE
- JUVE STABIA
- LIVORNO
- PERUGIA
- PESCARA
- PISA
- PORDENONE
- SALERNITANA
- SPEZIA
- TRAPONI
- VENEZIA
- VIRTUS ENTELLA
Dutch Eredivisie
- ADO DEN HAAG
- AJAX
- AZ
- EMMEN
- FEYENOORD
- FORTUNA SITTARD
- GRONINGEN
- HEERENVEEN
- HERACLES
- PEC ZWOLLE
- PSV
- RKC WAALWIJK
- SPARTA ROTTERDAM
- TWENTE
- UTRECHT
- VITESSE
- VVV
- WILLEM II
Portuguese Liga NOS
- AVES
- BELENENSES
- BENFICA
- BOAVISTA
- FAMALICAO
- GIL VICENTE
- MARITIMO
- MOREIRENSE
- PACOS DE FERREIRA
READ MORE: RealOpinions: Why PES will crush FIFA 20 this year
- PORTIMONENSE
- PORTO
- RIO AVE
- SANTA CLARA
- SPORTING BRAGA
- SPORTING CP
- TONDELA
- VITORIA GUIMARAES
- VITORIA SETUBAL
Russian Premier Liga
- AKHMAT GROZNY
- ARSENAL TULA
- CSKA MOSKVA
- DINAMO MOSKVA
- KRASNODAR
- KRYLYA SOVETOV
- LOKOMOTIV MOSKVA
- ORENBURG
- ROSTOV
- RUBIN KAZAN
- SOCHI
- SPARTAK MOSKVA
- TAMBOV
- UFA
- URAL
- ZENIT
Scottish Ladbrokes Premiership
- ABERDEEN
- CELTIC
- HAMILTON ACADEMICAL
- HEARTS
- HIBERNIAN
- KILMARNOCK
- LIVINGSTON
- MOTHERWELL
- RANGERS
- ROSS COUNTY
- ST. JOHNSTONE
- ST. MIRREN
Spanish League
- BARCELONA
- BILBAO BR *1 (Ahtletic Club de Bilbao)
- EIBAR AR *1
- GETAFE A *1
- GRANADA RB *1
- LEGANES AB *1
- LEVANTE RA *1
- LLOBREGAT AB *1 (Espanyol)
- MADRID CHAMARTIN B *1 (Real Madrid)
- MADRID ROSAS RB *1 (Atletico Madrid)
- REAL MALLORCA
- PAMPLONA RA *1 (Osasuna)
- SEVILLA NERVION BR *1 (Sevilla)
- SEVILLA TRIANA VB *1 (Real Betis)
- VALENCIA BN *1
- VALLADOLID MB *1 (Real Valladolid)
- VASCO GIPUZKOA AB *1 (Real Sociedad)
- VIGO AB *1 (Celta Vigo)
- VILLARREAL A *1
- ALAVA AB *1 (Deportivo Alaves)
Spanish 2nd Division
- ALBACETE BN *1
- ALCORCON AA *1
- ALMERIA RB *1
- CADIZ AA *1
- ELCHE BV *1
- EXTREMADURA AR *1
- FUENLABRADA A *1
- GIJON RB *1 (Sporting Gijon)
- GIRONA R *1
- HUESCA RA *1
- LA CORUNA AB *1 (Deportivo La Coruna)
- LAS PALMAS AA *1
- LUGO RB *1
- MIRANDA DE EBRO RN *1 (Mirandes)
- MALAGA AB *1
- NUMANCIA R *1
- OVIEDO A *1 (Real Oviedo)
- PONFERRADA AB *1
- SANTANDER VB *1
- TENERIFE AB *1
- VALLECAS BR *1 (Rayo Vallecano)
- ZARAGOZA BA *1 (Real Zaragoza)
Raiffeisen Super League
- BASEL
- LUGANO
- LUZERN
- NEUCHATEL XAMAX
- SERVETTE
- SION
- ST. GALLEN
- THUN
- YOUNG BOYS
- ZÜRICH
Turkish Spor Toto Süper Lig
- ALANYASPOR
- ANKARAGUCU
- ANTALYASPOR
- BESİKTAS
- DENİZLİSPOR
- FENERBAHCE
- GALATASARAY
- GAZİSEHİR GAZİANTEP
- GENCLERBIRLIGI
- GOZTEPE
- KASIMPASA
- KAYSERİSPOR
- KONYASPOR
- RİZESPOR
- SİVASSPOR
- TRABZONSPOR
- YENİ MALATYASPOR
- İSTANBUL BASAKSEHİR
Other European Teams
- AEK ATHENS
- BAYER LEVERKUSEN
- BAYERN MUNCHEN
- DINAMO ZAGREB
- DYNAMO KYIV
- OLYMPIAKOS PIRAEUS
- PANATHINAIKOS
- PAOK
- SCHALKE 04
- SHAKHTAR DONETSK
- SI PINK BLACK *2 (Palermo)
- SLAVIA PRAHA
- SPARTA PRAHA
- WILRIJK PW *2 (Beerschot)
Superliga Argentina
- ALDOSIVI
- ARGENTINOS JUNIORS
- ARSENAL
- ATLETICO TUCUMAN
- BANFIELD
- BOCA JUNIORS
- CENTRAL CORDOBA SDE
- COLON
- DEFENSA Y JUSTICIA
- ESTUDIANTES
- GIMNASIA LA PLATA
- GODOY CRUZ
- HURACAN
- INDEPENDIENTE
- LANUS
- NEWELL'S OLD BOYS
- PATRONATO
- RACING CLUB
- RIVER PLATE
- ROSARIO CENTRAL
- SAN LORENZO
- TALLERES DE CORDOBA
- UNION
- VELEZ SARSFIELD
Brazilian Campeonato Brasileiro Serie A
- ATHLETICO PARANAENSE
- ATLETICO MINEIRO
- AVAI
- BAHIA
- BOTAFOGO
- CEARA
- CHAPECOENSE
- CORINTHIANS
- CRUZEIRO
- CSA
- FLAMENGO
- FLUMINENSE
- FORTALEZA
- GOIAS
- GREMIO
- INTERNACIONAL
- PALMEIRAS
- SANTOS
- SAO PAULO
- VASCO DA GAMA
Brazilian Campeonato Brasileiro Serie B
- AMERICA MINEIRO
- ATLETICO GO
- BOTAFOGO SP
- BRAGANTINO
- BRASIL DE PELOTAS
- CORITIBA
- CRB
- CRICIUMA
- CUIABA
- FIGUEIRENSE
- GUARANI
- LONDRINA
- OESTE
- OPERARIO PR
- PARANA
- PONTE PRETA
- SPORT RECIFE
- SAO BENTO
- VILA NOVA
- VITORIA
Chilean Campeonato AFP Planvital
- AUDAX ITALIANO
- COBRESAL
- COLO-COLO
- COQUIMBO UNIDO
- CURICO UNIDO
- DEPORTES IQUIQUE
- DEPORTIVO ANTOFAGASTA
- EVERTON
- HUACHIPATO
- O'HIGGINS
- PALESTINO
- UNIVERSIDAD CATOLICA
- UNIVERSIDAD CONCEPCION
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- UNION ESPANOLA
- UNION LA CALERA
Other Latin American Teams
- ALIANZA LIMA
- SPORT BOYS
- SPORTING CRISTAL
- UNIVERSITARIO
Chinese CFA Super League
- BEIJING GUOAN
- BEIJING RENHE
- CHONGQING DDLF
- DALIAN YIFANG
- GUANGZHOU EVERGRANDE
- GUANGZHOU R&F
- HEBEI CFFC
- HENAN JIANYE
- JIANGSU SUNING
- SHANDONG LUNENG
- SHANGHAI SHENHUA
- SHANGHAI SIPG
- SHENZHEN KAISA
- TIANJIN TEDA
- TIANJIN TIANHAI
- WUHAN ZALL
TOYOTA Thai League
- BURIRAM UNITED
- CHAINAT HORNBILL
- CHIANGMAI
- CHONBURI
- NAKHONRATCHASIMA MAZDA
- PORT
- PT PRACHUAP
- PTT RAYONG
- RATCHABURI MITRPHOL
- SAMUT PRAKAN CITY
- SCG MUANGTHONG UNITED
- SINGHA CHIANGRAI UNITED
- SUKHOTHAI
- SUPHANBURI
- TRAT
- TRUE BANGKOK UNITED
Asian AFC Champions League
- AL AHLI
- AL AIN
- AL DUHAIL
- AL HILAL
- AL ITTIHAD
- AL NASSR
- AL RAYYAN
- AL SADD
- AL WAHDA
- AL WASL
- AL ZAWRA'A
- BEIJING FC
- BURIRAM UNITED
- DAEGU
- ESTEGHLAL
READ MORE: Everything you need to know about PES 2020
- GUANGZHOU EVERGRANDE
- GYEONGNAM
- JEONBUK HYUNDAI MOTORS
- JOHOR DARUL TA'ZIM
- KASHIMA ANTLERS
- KAWASAKI FRONTALE
- LOKOMOTIV
- MELBOURNE VICTORY
- PAKHTAKOR
- PERSEPOLIS
- SANFRECCE HIROSHIMA
- SHANDONG LUNENG
- SHANGHAI SIPG
- SYDNEY
- ULSAN HYUNDAI
- URAWA REDS
- ZOB AHAN
Stadiums
Here are all the real-life stadiums available on PES 2020 with stunning detail.
- Allianz Arena - Bayern Munchen
- Allianz Parque - Palmeiras
- Allianz Stadium - Juventus
- Arena Corinthians - Corinthians
- Camp Nou - Barcelona
- Celtic Park - Celtic
- De Kuip - Feyenoord
- El Monumental - River Plate
- Emirates Stadium - Arsenal
- Estadio Alberto (La Bombonera) - Boca Juniors
- Estadio Alejandro Villanueva - Alianza Lima
- Estadio Beira-Rio - Internacional
- Estadio Cícero Pompeu de Toledo - Sao Paulo
- Estadio do Maracanã - Flamengo / Fluminense
- Estadio José Alvalade - Sporting CP
- Estadio Mineirão - Cruzeiro
- Estadio Monumental de Colo-Colo - Colo-Colo
- Estadio Nacional de Chile - Universidad de Chile / Chile National Team
- Estadio Palestra Italia (Classic) - Palmeiras
- Estadio São Januario - Vasco da Gama
- Estadio Urbano Caldeira - Santos
- Giuseppe Meazza (San Siro) - AC Milan / Inter Milan
- Ibrox Stadium - Rangers
- Johan Cruyff ArenA - Ajax
- Old Trafford - Manchester United
- Saitama Stadium 2002 - Urawa Reds / Japan National Team
- St. Jakob-Park - FC Basel
- Stade Louis II - AS Monaco
- Stadio Olimpico - AS Roma / SS Lazio
- Şükrü Saracoğlu Stadium - Fenerbahce SK
- Veltins-Arena- FC Schalke 04
There's also a whole load of Konami-made generic stadiums
- Burg Stadion
- Coliseo de los Deportes
- eFootball Stadium
- eFootball.Pro Arena
- Estadio Campeones
- Estadio de Escorpião
- Estadio del Martingal
- Estadio del Nuevo Triunfo
- Estadio del Tauro
- Hoofdstad Stadion
- KONAMI Stadium
- Metropole Arena
- Neu Sonne Arena
- Rose Park Stadium
- Sports Park
- Stade de Sagittaire
- Stadio Nazionale
- Stadio Orione
- Village Road