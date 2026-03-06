The FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC has been added to Ultimate Team, introducing a great card from the new Barcelona midfielder, celebrating his participation in the 2020 FUT Birthday promo.
This card has amazing attributes, great PlayStyles, and fantastic roles. It's a spectacular addition to any Ultimate Team squad.
FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC Card Review
The FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC has great attributes, with 88 pace, 84 shooting, 90 passing, 91 dribbling, 87 defending, and 85 physicality.
It has good PlayStyles, possessing Tiki Taka+, Anticipate+, Incisive Pass, Pinged Pass, Long Ball Pass, Inventive, Technical, Press Proven, and Bruiser.
As for roles, this card has Holding++, Deep-Lying Playmaker++, Box-To-Box+, Playmaker+, Half-Winger+, and Box Crasher+.
FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC Cheapest Solution
You need to submit 12 squads to complete this Flashback SBC, and you can check the cheapest way to do it below.
FC Barcelona
Requirements:
- FC Barcelona Players: Min. 1 Player
- Team Rating: Min. 85
Squad:
Reward:
- Small Electrum Players Pack
Laliga
Requirements:
- LALIGA EA SPORTS Players: Min. 1 Player
- Team Rating: Min. 86
Squad:
Reward:
- Small Prime Mixed Players Pack
Top Form
Requirements:
- Team of the Week Players: Min. 1 Player
- Team Rating: Min. 87
Squad:
Reward:
- Jumbo Gold Pack
87 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 87
Squad:
Reward:
- Premium Gold Pack
88 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 88
Squad:
Reward:
- Premium Electrum Players Pack
88 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 88
Squad:
Reward:
- Premium Electrum Players Pack
88 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 88
Squad:
Reward:
- Premium Electrum Players Pack
88 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 88
Squad:
Reward:
- Premium Electrum Players Pack
89 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 89
Squad:
Reward:
- Mega Pack
89 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 89
Squad:
Reward:
- Mega Pack
89 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 89
Squad:
Reward:
- Mega Pack
89 Rated Squad
Requirements:
- Team Rating: Min. 89
Squad:
Reward:
- Mega Pack
After you submit these 12 squads, you can claim the Frenkie de Jong Flashback card and 12 packs.
Completing this SBC and adding this great card to your squad will cost you around 989k coins.
This is just one of many solutions that can be found by using the EasySBC AI. To get your solution, go try it out at easysbc.io.
Stay tuned to RealSport101.com: The Home of Sports Gaming News, Guides, Leaks, and Reviews!