FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC - Cheapest Solution & Card Review

FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC card
Francisco Carrico
By Francisco CarricoSenior Sports Editor

FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC card

The FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC has been added to Ultimate Team, introducing a great card from the new Barcelona midfielder, celebrating his participation in the 2020 FUT Birthday promo.

This card has amazing attributes, great PlayStyles, and fantastic roles. It's a spectacular addition to any Ultimate Team squad.

FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC Card Review

FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC attributes
Credit: EA Sports

The FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC has great attributes, with 88 pace, 84 shooting, 90 passing, 91 dribbling, 87 defending, and 85 physicality.

It has good PlayStyles, possessing Tiki Taka+, Anticipate+, Incisive Pass, Pinged Pass, Long Ball Pass, Inventive, Technical, Press Proven, and Bruiser.

As for roles, this card has Holding++, Deep-Lying Playmaker++, Box-To-Box+, Playmaker+, Half-Winger+, and Box Crasher+.

FC 26 Frenkie de Jong Flashback SBC Cheapest Solution

You need to submit 12 squads to complete this Flashback SBC, and you can check the cheapest way to do it below.

 FC Barcelona

Requirements:

  • FC Barcelona Players: Min. 1 Player
  • Team Rating: Min. 85

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Small Electrum Players Pack

Laliga

Requirements:

  • LALIGA EA SPORTS Players: Min. 1 Player
  • Team Rating: Min. 86

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Small Prime Mixed Players Pack

Top Form

Requirements:

  • Team of the Week Players: Min. 1 Player
  • Team Rating: Min. 87

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Jumbo Gold Pack

87 Rated Squad

Requirements:

  • Team Rating: Min. 87

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Premium Gold Pack

88 Rated Squad

Requirements:

  • Team Rating: Min. 88

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Premium Electrum Players Pack

88 Rated Squad

Requirements:

  • Team Rating: Min. 88

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Premium Electrum Players Pack

89 Rated Squad

Requirements:

  • Team Rating: Min. 89

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Mega Pack

89 Rated Squad

Requirements:

  • Team Rating: Min. 89

Squad:

FC 26 SBC solution
Reward:

  • Mega Pack

After you submit these 12 squads, you can claim the Frenkie de Jong Flashback card and 12 packs.

Completing this SBC and adding this great card to your squad will cost you around 989k coins.

This is just one of many solutions that can be found by using the EasySBC AI. To get your solution, go try it out at easysbc.io.

